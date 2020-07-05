Китайцы поддерживают кандидатуру Канье Уэста в президенты США

После известия о том, что американский рэппер Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США в китайской соцсети Weibo, насчитывающей около миллиарда пользователей, началось массовое движение в его поддержку. Об этом 5 июля сообщает проправительственное китайское издание Global Times.

Особую симпатию у китайцев вызывает тот факт, что Уэст, когда ему было десять лет, год прожил в китайском Нанкине. "Наш нанкинский рэппер", называют его пользователи Weibo.

Ранее 43-летний Канье Уэст написал в своем Twitter, что намерен баллотироваться на пост президента США в этом году (выборы назначены на 3 ноября), и что уже заручился поддержкой бизнесмена Илона Маска (позднее исполнительный директор компании Tesla ответил на твит Уэста, что всецело его поддерживает).

Также Уэста поддержала его супруга, телезвезда Ким Кардашьян-Уэст.

При этом остается не ясным, подал ли рэппер документы, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру.

О своем намерении баллотироваться на пост президента США Уэст заявлял еще в 2015 году на вручении премии MTV's Video Music Awards.