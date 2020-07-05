Квят поддержал гонщиков "Формулы-1", не преклонивших колени на Гран-при

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят стал одним из шести пилотов, отказавшихся преклонять колено в поддержку акции BLM.

В Австрии стартовала первая в сезоне гонка чемпионата мира в "Формуле-1". Перед ее началом все пилоты приняли участие в акции по борьбе с расизмом. Они вышли в футболках с надписью "Нет расизму".

При этом 14 из 20 пилотов преклонили колени в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

Шесть пилотов, среди которых был и Квят, отказались принимать участие в этой акции. Помимо россиянина, такое решение приняли: Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.