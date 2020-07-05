Почему россияне не хотят пересаживаться на электромобили

В России обнулили пошлины на электромобили и включили их в программы господдержки. Однако "зеленые" машины все равно остаются россиянам не по карману, да и заряжать их по-прежнему особо негде.

Господдержка с нулевым выхлопом

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Электромобили попали в обновленные госпрограммы льготного автокредитования, которые были запущены в июне. Так, государство готово предоставить скидку в 25% на покупку экологически чистой машины жителям в любом регионе России. Однако проблема заключается в том, что автомобили "на батарейках" в нашей стране серийно не производятся, а значит, и купить их с помощью господдержки невозможно.

Как известно, иностранные автоконцерны, имеющие мощности в России, возможность локального производства "электричек" никогда даже не рассматривали. В свое время АвтоВАЗ было наладил выпуск электрической модели Ellada на базе универсала Lada Kalina, однако отклика со стороны корпоративных клиентов этот автомобиль не нашел, и проект был свернут.

Как говорит аналитик "Дрома" Евгений Политкун, возможно, правительство рассчитывает, что производители начнут выпускать электрические автомобили на территории России. И в данном случае субсидия на покупку электромобиля - скорее, сигнал им, чем потребителям.

Между тем, с мая 2020 года в странах Евразийского экономического союза, куда входит и Россия, на ввоз электромобилей введены нулевые таможенные ставки. Беспошлинный режим будет действовать до 31 декабря 2021 года включительно и применяться как юридическими, так и физическими лицами.

Напомним, ранее ставка на ввоз "электричек" для юрлиц составляла 15%, а "физики" уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для покупки электромобилей. Как рассчитывают в Евразийской экономической комиссии, обнуление пошлин будет способствовать формированию рынка "зеленых" машин, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

Так, за первый месяц действия нулевой ставки продажи электромобилей на "Дроме", в частности, выросли на 32%, а общее количество предложений увеличилось на 30% по сравнению с февралем 2020 года. Причем в основном это подержанные автомобили, такие как Nissan Leaf и Mitsubishi Minicab MiEV. В целом, по данным агентства "Автостат", вторичный рынок электромобилей в мае увеличился на 19% до 295 единиц.

А вот на рынке новых электрокаров снижение пошлин еще не сказалось - они по-прежнему продаются в единичных экземплярах. Так, в мае россияне купили лишь 15 новых машин на электротяге, тогда как в апреле, то есть до обнуления таможенных ставок, было реализовано 24 таких автомобиля. Наибольшим спросом пользуется Nissan Leaf, в тройку лидеров продаж также входят Tesla Model X и Jaguar I-Pace, притом что официально из этих моделей в нашу страну поставляется лишь "Ягуар".

Счет за электричество

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Кстати, после отмены таможенных ставок этот электрический кроссовер подешевел сразу на 300 тысяч - теперь его цена составляет 5 млн 946 тыс. рублей. А вот другие производители, предлагающие электрические модели в нашей стране, о снижении цен не объявляли.

"Последуют ли другие автопроизводители примеру Jaguar I-Pace, сказать сложно. Обнуление пошлины, конечно, снизило финансовую нагрузку на импортеров, но 20% НДС никто не отменял. Эту более значительную сумму по-прежнему нужно доплачивать, и она закладывается в стоимость автомобиля для конечного потребителя. Кроме того, выгода от отмены пошлины, скорее всего, сгладится мартовским скачком курса доллара", - комментирует Евгений Политкун.

Тем не менее, автопроизводители выводят на российский рынок все новые электрические модели, несмотря на затраты на их сертификацию при низком потенциале продаж в нашей стране. К примеру, недавно у дилеров появился электрический кроссовер Audi e-tron, в августе ожидается китайский электрокар JAC iEV7S, а Nissan объявил о планах привезти в Россию новый электромобиль Ariya.

Кроме того, компания Volvo Cars запустила на российском рынке новый бренд Recharge, который включает в себя электрифицированные версии моделей Volvo. Однако расширение предложения в сегменте электромобилей вряд ли способно значительно увеличить спрос на такие машины при отсутствии налоговых льгот и развитой инфраструктуры для их эксплуатации.

По словам директора по развитию компании "Рольф" Владимира Мирошникова, новинки электромобилей в России на сегодняшний день не рассчитаны на массовые продажи. Для автопроизводителей вывод электрических новинок на российский рынок, прежде всего, работает на их имидж: таким образом они демонстрируют свои инновационные экологичные разработки.

"Учитывая низкий интерес к электрокарам среди россиян, многие производители не рассматривают нашу страну как перспективный рынок. Поэтому в Россию в основном поступают модели премиум-класса, у которых своя целевая аудитория. Например, Audi e-tron, Porsche Taycan и внедорожник с двумя электродвигателями Mercedes-Benz EQC", - отмечает, в свою очередь, руководитель направления по работе с ключевыми клиентам ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров.

Напряжение возрастает

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Впрочем, потенциал роста у рынка новых электромобилей в России все-таки есть, о чем, в частности, свидетельствует объем продаж "зеленых" машин с пробегом. Так, только в прошлом году россияне купили 3,3 тыс. подержанных автомобилей на электротяге, тогда как новых "электричек" было реализовано почти в 10 раз меньше - 350 единиц. Всего же по российским дорогам колесят 6,3 тыс. автомобилей с нулевым выхлопом, гласят данные "Автостата" по состоянию на начало 2020 года.

В то же время во многих зарубежных странах продажи электромобилей измеряются уже десятками и даже сотнями тысяч штук в год. А безусловным лидером по "электрификации" автопарка является Китай, где ежегодно продается свыше миллиона "зеленых" машин.

Как говорит Владимир Мирошников, на сегодняшний день российские покупатели делают выбор в пользу электромобилей отнюдь не по экономическим соображениям - это больше эмоциональная, а не рациональная покупка, возможность приобщиться к чему-то новому, инновационному. Причина умеренного спроса - и в невысоких по мировым меркам ценах на бензин вкупе с высокой стоимостью самих электромобилей, и в неразвитости инфраструктуры зарядных станций даже в мегаполисах, и в незначительности мер стимулирования.

"Говоря о зарубежном опыте, электрокары Tesla покупают, потому что компания сама строит заправки для них. Кроме того, в США есть обеспеченные люди, которые могут себе позволить такую машину. Для России же нужна не только соответствующая инфраструктура, но и доступная цена около 1 млн рублей. Тогда люди начнут массово покупать электромобили. Ведь стоимость киловатта в России небольшая, и ездить на электромобиле по городу действительно выгоднее", - резюмирует Евгений Политкун.