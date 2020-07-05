Новый платный участок на М-4 открыли в Воронежской области, упростив автомобилистам дорогу к Черному морю. Трассу пустили в обход села Лосево, где летом собиралась "главная пробка страны". Заторы растягивались на много километров и порой задерживали отпускников на шесть-восемь часов. Альтернативная дорога вдвое шире. Ее пропускная способность - 10-12 тысяч машин в сутки. По расчетам ГК "Автодор", этого резерва должно хватить на 20 лет.

Новый отрезок длиной 85 километров обустроен по категории 1Б: по четыре полосы в обе стороны, встречные потоки разделены, развязки - в разных уровнях. Налажено освещение и видеонаблюдение. Работает автоматизированная система управления дорожным движением. В случае чего аварийная служба прибудет на место за шесть-семь минут. "На платных участках у нас самая низкая смертность. К 2024-му, надеюсь, она станет нулевой", - подчеркнул начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил: "Разрешенная скорость - 110 километров в час, но ее можно будет увеличить до 130 без ущерба для безопасности. Дорогу сдали на полгода раньше срока. В преддверии открытия курортов это подарок для автомобилистов. Еще недавно тут приходилось "разводить" потоки легкового и грузового транспорта..."

Старая дорога проходит через Лосево и Павловск, где растущему трафику вовсе не были рады. Шум, выхлопные газы, разбитые обочины, риск ДТП... А главное - местные жители теряли время в тех же заторах.

Новый отрезок длиной 85 кило-метров обустроен по категории 1Б: по четыре полосы в обе стороны

Цена комфорта для легковушек - 200 рублей при оплате наличными, 160 с транспондера (за весь участок). Базовый тариф для автобусов и грузовых машин - 300 рублей, для более крупного транспорта - 580. Сумма зависит от времени суток, дня недели и расстояния, которое вы преодолеваете: один пункт оплаты расположен на 636-м километре трассы, другой - на 672-м.