Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.07.2020 22:05
Рубрика: Дороги

Прощай, Лосево

Путь на юг по трассе "Дон" стал короче
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145 (8199)
Новый платный участок на М-4 открыли в Воронежской области, упростив автомобилистам дорогу к Черному морю. Трассу пустили в обход села Лосево, где летом собиралась "главная пробка страны". Заторы растягивались на много километров и порой задерживали отпускников на шесть-восемь часов. Альтернативная дорога вдвое шире. Ее пропускная способность - 10-12 тысяч машин в сутки. По расчетам ГК "Автодор", этого резерва должно хватить на 20 лет.
Старт трассе дан! Министр транспорта РФ Евгений Дитрих (на фото справа) с коллегами открывают автодорогу. Фото: Михаил Кирьянов Старт трассе дан! Министр транспорта РФ Евгений Дитрих (на фото справа) с коллегами открывают автодорогу. Фото: Михаил Кирьянов
Старт трассе дан! Министр транспорта РФ Евгений Дитрих (на фото справа) с коллегами открывают автодорогу. Фото: Михаил Кирьянов

Новый отрезок длиной 85 километров обустроен по категории 1Б: по четыре полосы в обе стороны, встречные потоки разделены, развязки - в разных уровнях. Налажено освещение и видеонаблюдение. Работает автоматизированная система управления дорожным движением. В случае чего аварийная служба прибудет на место за шесть-семь минут. "На платных участках у нас самая низкая смертность. К 2024-му, надеюсь, она станет нулевой", - подчеркнул начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников.

Открылось рабочее движение по трассе "Таврида" от Керчи до Белогорска

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил: "Разрешенная скорость - 110 километров в час, но ее можно будет увеличить до 130 без ущерба для безопасности. Дорогу сдали на полгода раньше срока. В преддверии открытия курортов это подарок для автомобилистов. Еще недавно тут приходилось "разводить" потоки легкового и грузового транспорта..."

Старая дорога проходит через Лосево и Павловск, где растущему трафику вовсе не были рады. Шум, выхлопные газы, разбитые обочины, риск ДТП... А главное - местные жители теряли время в тех же заторах.

Новый отрезок длиной 85 кило-метров обустроен по категории 1Б: по четыре полосы в обе стороны

Цена комфорта для легковушек - 200 рублей при оплате наличными, 160 с транспондера (за весь участок). Базовый тариф для автобусов и грузовых машин - 300 рублей, для более крупного транспорта - 580. Сумма зависит от времени суток, дня недели и расстояния, которое вы преодолеваете: один пункт оплаты расположен на 636-м километре трассы, другой - на 672-м.