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05.07.2020 13:08
Рубрика: Происшествия

Пострадавший при обрушении в Зуевке находится в тяжелом состоянии

Текст: Мария Волкова (Киров)

Рабочий, выживший после обрушения перекрытий в строящемся торговом центре в Зуевке Кировской области, находится в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Мужчина доставлен в Зуевскую ЦРБ. Об этом сообщает ТАСС. По данным главы района, инвестор имел все необходимые документы, в том числе разрешение на строительство. На участке строилось одноэтажное здание. В качестве возможной причины обрушения называется нарушение при строительных работах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи.

Напомним, об обрушении на улице Свердлова стало известно сегодня утром. Под завалами оказались четыре человека.

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