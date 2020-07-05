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05.07.2020 12:22
Рубрика: Происшествия

По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело

Текст: Мария Волкова (Киров)

СУ СК по Кировской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на строительном объекте в городе Зуевка Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области
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Дело возбуждено по статье 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди".

Напомним, сегодня утром обрушились перекрытия в реконструируемом торговом центре на улице Свердлова. В результате четверо человек оказались под завалами. Ранее "РГ" сообщала о трех погибших, однако СК пока не уточняет число жертв.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливают все обстоятельства случившегося. В офисе строительной компании изымают документацию.

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