По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело

СУ СК по Кировской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на строительном объекте в городе Зуевка Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди".

Напомним, сегодня утром обрушились перекрытия в реконструируемом торговом центре на улице Свердлова. В результате четверо человек оказались под завалами. Ранее "РГ" сообщала о трех погибших, однако СК пока не уточняет число жертв.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливают все обстоятельства случившегося. В офисе строительной компании изымают документацию.