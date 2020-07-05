"Рубин" переиграл "Оренбург" в матче 26-го тура РПЛ

Казанский "Рубин" с минимальным счетом обыграл "Оренбург" в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 67-й минуте точный удар нанес игрок "Рубина" Денис Макаров. Для него этот гол стал первым в РПЛ.

"Оренбург" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только 23 очка. "Рубин" расположился на 12-й строчке с 30 баллами.

Ранее "Оренбург" в связи с массовыми заражениями COVID-19 пропустил два матча чемпионата России - против "Краснодара" и "Урала". Клубу были присуждены технические поражения.

В субботу клуб из Оренбурга сообщил, что получил разрешение на проведение встречи в Казани.