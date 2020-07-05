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05.07.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео из чемпионской раздевалки "Зенита"

Текст: Максим Домчев
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Чемпионы! 🦁

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Футбольный клуб "Зенит" опубликовал видео из раздевалки команды после чемпионского матча в Краснодаре.

В воскресенье подопечные Сергея Семака в матче 26-го тура РПЛ на выезде встречались с "Краснодаром". Победа в этом матче досрочно приносила команде из Санкт-Петербурга шестой титул чемпиона России.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Черчесов поздравил "Зенит" с чемпионством

"Зенит" обыграл соперников со счетом 4:2, а после матча отпраздновал чемпионство в раздевалке.

Главный тренер команды Сергей Семак получил поздравления не только с завоеванием золотых медалей. Футболисты также поздравили наставника с тем, что его приемная дочь родила внучку. Игроки скандировали: "Дедушка!".

"Двойное счастье! Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!" - подписал 44-летний Семак это видео в Instagram.

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