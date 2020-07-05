Опубликовано видео из чемпионской раздевалки "Зенита"

Футбольный клуб "Зенит" опубликовал видео из раздевалки команды после чемпионского матча в Краснодаре.

В воскресенье подопечные Сергея Семака в матче 26-го тура РПЛ на выезде встречались с "Краснодаром". Победа в этом матче досрочно приносила команде из Санкт-Петербурга шестой титул чемпиона России.

"Зенит" обыграл соперников со счетом 4:2, а после матча отпраздновал чемпионство в раздевалке.

Главный тренер команды Сергей Семак получил поздравления не только с завоеванием золотых медалей. Футболисты также поздравили наставника с тем, что его приемная дочь родила внучку. Игроки скандировали: "Дедушка!".

"Двойное счастье! Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!" - подписал 44-летний Семак это видео в Instagram.