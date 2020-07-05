"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб "Зенит" досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу.

Это произошло в воскресенье в Краснодаре, где команда из Санкт-Петербурга проводила матч 26-го тура против местной команды. Благодаря победе со счетом 4:2 "Зенит" стал недосягаемым для ближайших преследователей - "Локомотива" и "Краснодара".

Команда Сергея Семака второй год подряд завоевывает чемпионский титул, всего же в активе петербуржцев стало уже шесть титулов чемпиона России. Также "Зенит" становился чемпионом СССР в сезоне 1984 года.

За четыре тура до финиша "Зенит" набрал 62 очка, у "Локомотива", который днем ранее сыграл вничью (0:0) в домашнем матче против "Сочи", - 49 очков. На четыре очка от москвичей отстает "Краснодар", который имеет один матч в запасе, после переноса игры против московского "Динамо".

"Зенит" получил право в следующем сезоне представлять Россию в групповом раунде Лиги чемпионов.