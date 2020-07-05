Семак: Чемпионство было непростым

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал досрочное завоевание командой чемпионского титула.

В воскресенье клуб из Санкт-Петербурга в матче 26-го тура РПЛ в гостях переиграл "Краснодар" со счетом 4:2. Это позволило команде Сергея Семака в шестой раз завоевать титул чемпиона страны.

После "золотого" матча главный тренер питерцев отметил, что титул был завоеван в непростых условиях.

"Это видимая легкость. Чемпионство было непростым, несмотря на опережение конкурентов в турнирной таблице, - отметил Семак в прямом эфире "Матч ТВ". - Сказывалось давление, и эмоций иногда не хватало".