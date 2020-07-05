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05.07.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Для многих молодых мам карьера теперь начинается в декрете

Текст: Руслан Мельников, Михаил Сухарев, Элина Труханова
Благодаря национальному проекту "Демография", российские женщины в декрете и неработающие мамы с детьми дошкольного возраста получили возможность повысить квалификацию и даже получить новую профессию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это особенно актуально в условиях пандемии, которая создала непростую ситуацию на рыке труда. В 2020-2021 годах смогут пройти обучение 80 тысяч женщин, а в 2022-2024 годах - 150 тысяч.

Найти работу станет легче

В Ростовской области сегодня учатся уже 436 женщин. До конца года их будет в два раза больше.

- Чтобы пройти бесплатное обучение, мамы должны обратиться в службу занятости, - уточняет заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Какая профессия оказалась самой востребованной на Дону при COVID-19

В управлении информационной политики регионального правительства отметили, что обучение ведется по тем специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда. Это бухгалтерский учет, документационное обеспечение деятельности организации, социальная работа, ценообразование и сметное дело в строительстве, сестринское дело, управление персоналом, контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. В региональном управлении службы занятости уточнили, что в учебном процессе используются различные формы, в том числе дистанционные технологии.

Полученные знания позволят женщинам с детьми повысить свою профессиональную мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. После пройденных курсов сотрудница, которая с пользой провела время в декретном отпуске, сможет продвинуться по карьерной лестнице. А неработающие женщины с детьми дошкольного возраста получат больше возможностей найти работу.

Из психолога - в начальники

В Ставропольском крае молодым мамам повышают квалификацию по 30 профессиям, так что выбирать есть из чего. Так же, как и в Ростове, здесь стараются подбирать только реально востребованные на рынке специальности.

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Среди них - бухгалтер, воспитатель, визажист-стилист, специалист по сметному ценообразованию. Новую работу, даже удаленную или со свободным графиком, с этими профессиями в регионе можно найти за пару дней - спрос всегда есть. Учатся женщины с детьми в лицензированных образовательных организациях, с которыми центр занятости заключает договоры. В регионе уже повысили квалификацию или вовсе сменили профессию больше 500 молодых мам.

Причем заниматься можно и должности руководящего звена, программа не ограничивает женщин какими-то рамками. Например, Юлия Луценко из села Грачевка с высшим образованием педагога-психолога сразу стала заместителем директора организации.

- Она, будучи в декрете, прошла переподготовку по направлению "Управление организацией социального обслуживания" в Центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы. И когда декрет закончился, осталась там же в центре соцобслуживания работать в должности заместителя директора, - рассказали "РГ" в пресс-службе Минтруда Ставропольского края.

В 2020 году бесплатно новую профессию в регионе смогут получить около 600 ставропольчанок, средства на их образование уже выделены из бюджетов федерального и краевого уровня.

Пандемия не помешала

В Ярославской области в этом году по нацпроекту обучат больше 370 молодых мам. В региональном департаменте государственной службы занятости населения рассказали, что 69 женщин обучение уже завершили, около 170 сейчас учатся, а больше 120 своей очереди пока ждут. Но дождутся обязательно. Более того, в департаменте планируют "контрольный показатель" перевыполнить.

Правда, из-за COVID-ограничений учиться женщинам пришлось в онлайн-формате или разбившись на очень маленькие группы (до пяти человек) и с соблюдением всех санэпидправил.

- Сначала диковато было, не очень понятно, как и что, - призналась учившаяся дистанционно по направлению "управление персоналом" Надежда Корнеева из Переславля-Залесского. - Но все быстро освоились. Для нас разработали специальные программы, вебинары, был полный контакт с преподавателями: мы их видели, слышали, общались, на все наши вопросы нам тут же отвечали. То есть мы были в диалоге постоянно.

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По словам Надежды, до ухода в декретный отпуск она работала на одном из предприятий своего города. Работодатель и предложил ей поучаствовать в проекте по содействию занятости женщин и повысить квалификацию.

Выбор для профессионального роста у молодых ярославских мам широкий - в списке несколько десятков специальностей. Но самыми востребованными оказались бухгалтерский учет и налогообложение, педагогика дошкольного образования, управление персоналом и кадровое делопроизводство, бренд-менеджмент, портной, специалист по маникюру, парикмахер, секретарь руководителя, художник компьютерной графики.

- Программы позволят участницам не только восстановить квалификацию, но и получить новые профессиональные компетенции в различных сферах и в дальнейшем успешно совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью, - уверена директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.

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