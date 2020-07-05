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05.07.2020 19:20
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Текст: Галина Мисливская

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не скажется на российской промышленности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Катастрофически на нашей промышленности это не скажется", - заявил он "Интерфаксу".

Сенатор отметил, что средства от продажи ракетных двигателей составляют "мизерную часть" доходов бюджета. "Для нашего бюджета ничего страшного не будет", - считает он.

То, что США разработали собственные двигатели такого типа, "это нормально, они к этому шли", отметил Владимир Джабаров.

Он также считает, что отсутствие необходимости закупать российские РД-180 вряд ли откроет США путь для введения новых санкций против России. "Я не думаю, что это отразится на вводе новых санкций. Космос - такая сфера, что все равно в одиночку там нечего делать", - пояснил сенатор.

По его мнению, космос - это как раз та область, где Россия и США могут искать пути сближения.

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