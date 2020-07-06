Постановление правительства Астраханской области от 6 июля 2020 года № 301-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"- обеспечивать лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) несовершеннолетних, находящихся на стационарном обслуживании в государственном специализированном казенном учреждении Астраханской области "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Исток", государственном казенном учреждении здравоохранения Астраханской области "Специализированный дом-ребенка "Капелька" и подлежащих переводу в иные государственные организации социального обслуживания, государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно спискам, представленным министерством социального развития и труда Астраханской области;".

1.2. Абзац шестой пункта 10 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила), признать утратившим силу.

1.3. В пункте 16 Правил:

- подпункт 16.1 дополнить подпунктом 16.1.4 следующего содержания:

"16.1.4. Работы с 06.07.2020 музеев по экскурсионному обслуживанию на открытом воздухе на объектах показа ограниченных групп в количестве не более 15 человек.";

- абзац седьмой подпункта 16.3 изложить в новой редакции:

"- объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 кв. м при условии одновременного нахождения в торговом зале объектов торговли одного человека на 4 кв. м, организации условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе), обеспечения масочного режима в помещениях, наличия средств индивидуальной защиты (масок) для реализации или бесплатной выдачи посетителям, а также соблюдения санитарных требований к организации работы, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.";

- подпункт 16.7 изложить в новой редакции:

"16.7. Бронирование мест, прием и размещение граждан, за исключением находящихся в служебных командировках или служебных поездках, в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением:

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 06.07.2020 в санаторно-курортных организациях (санаториях), обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 06.07.2020 в организациях сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 13.07.2020 в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детских лагерях труда и отдыха, детских специализированных лагерях, детских лагерях различной тематической направленности, созданных при организациях социального обслуживания, общественными организациями и иными организациями, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;".

1.4. В пункте 17 Правил:

- подпункты 17.4,17.5 изложить в новой редакции:

" 17.4. Осуществление приема граждан в центрах социальной поддержки населения, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, за исключением:

- приема заявлений о предоставлении мер социальной поддержки, социальной помощи в порядке, предусмотренном пунктом 5 постановления Правительства Астраханской области от 13.04.2020 № 156-П "Об особенностях предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи отдельным категориям граждан на территории Астраханской области в 2020-2021 годах";

- приема заявлений по предварительной записи в целях оформления предварительной опеки (попечительства), выдачи разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных, установления опеки (попечительства) над совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами при соблюдении следующих условий - количество лиц, находящихся одновременно в помещении для приема, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане, пришедшие на прием, обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

17.5. Предоставление государственными учреждениями социального обслуживания Астраханской области социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, за исключением:

- социальных услуг, предоставляемых дистанционным способом;

- социальных услуг, предоставляемых государственным специализированным казенным учреждением Астраханской области "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Исток" детям и их законным представителям посредством индивидуальных занятий по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и обеспечением приема посетителей исходя из расчёта один человек на 4 кв. м помещения;

- социальных услуг, предоставляемых посредством индивидуальных занятий по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и обеспечением приема посетителей исходя из расчёта один человек на 4 кв. м помещения лицам в возрасте до 23 лет, законным представителям недееспособных или ограниченно дееспособных лиц в возрасте до 23 лет, за исключением социальных услуг, предоставляемых в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Астраханской области, не указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.";

- абзац третий подпункта 17.8 дополнить словами ", за исключением проведения с 06.07.2020 культурных, театрально-зрелищных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек;".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области А.В.Шарыкин







