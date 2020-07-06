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06.07.2020 14:56
Рубрика: Экономика

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля

Текст: Александр Проценко

Банк России установил на 7 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,3409 руб., что на 84,1 коп. выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 руб. 33,7 коп., до 80,5581 рубля.

Фото: Istock
Станет ли июль переломным месяцем для курсов валют

Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 70,9241 руб.

За последний месяц (с 6 июня по 6 июля) максимальный курс американской валюты составил 70,9241 руб. за доллар, минимальное значение - 67,1356 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,79 руб.

Объявлено, что объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. Таким образом, объем продаж сократится в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей, ежедневный - 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июле в размере 47,8 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня составило 77,8 млрд рублей.

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