Бельгия оставила закрытыми границы для граждан не из ЕС и Шенгенской зоны

Власти Бельгии решили оставить закрытыми свои границы для граждан всех стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, даже признанных Евросоюзом безопасными. Как передает RTBF, правительство королевства считает, что риск распространения коронавируса слишком велик.

Впрочем, Брюссель продолжит следить за развитием ситуации в мире, и ограничения на поездки за пределы сообщества и прием туристов этих стран могут быть отменены в ближайшие недели.

В настоящее время на территорию Бельгии могут попасть лишь граждане и резиденты 31 страны (27 членов ЕС и 4 стран Шенгенской зоны, не входящих в сообщество).

Напомним, ранее Совет Евросоюза согласовал список из 14 стран, для которых ЕС с 1 июля открыл свои границы. В него вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Сербия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония. Пятнадцатой страной может стать Китай, если подтвердит взаимную открытость своей границы для граждан ЕС.

Перечень в дальнейшем будет пересматриваться каждые две недели. Для того, чтобы страна вошла в список, необходимо, чтобы число новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней не превышало среднего значения по Евросоюзу (на конец июня - 16 случаев на 100 тысяч жителей), а также чтобы кривая заболеваемости за этот срок шла на убыль или оставалась на плато.

Ограничений на передвижение внутри ЕС не предусмотрено. Однако бельгийские эксперты уже обратились к правительству с просьбой рекомендовать жителям страны не ездить в регионы, где отмечен всплеск заболевания, например, на северо-запад Испании или в Каталонию (там даже для местных жителей ввели ограничения на передвижение). Уже побывавших там бельгийцев предлагают отправлять в карантин на 14 дней.