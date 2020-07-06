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06.07.2020 19:06
Рубрика: Digital

Трудности кодировки

Будут ли роботы еще и программировать
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)
Компании Microsoft и OpenAI показали программу, которая пишет код на языке Python самостоятельно, а человек ставит ей задачу обычными словами. Пока поддерживается только основной язык программирования - английский.

"Данная возможность может быть использована для решения алгоритмически простых и типовых задач, - объясняет Александр Тюрников, руководитель отдела разработки Crosstech Solutions Group. - Здесь искусственный интеллект строит программный код, обучаясь на многократных решениях подобных задач сообществом программистов, представляя собой коллективный опыт. Такая технология может заменить малоопытного разработчика, однако говорить про то, что машина потеснит живых людей, преждевременно".

Фото: iStock
Сможет ли искусственный интеллект заменить человека в журналистике

По его мнению, ИИ можно будет использовать для выполнения типовых задач в разработке программного обеспечения. Программисты в этом случае будут заниматься более сложными задачами.

Илья Шаталов, замдиректора департамента специальных проектов МойОфис, полагает, что показанная технология выглядит достаточно сырой: "Человеку приходится серьезно задумываться над комментарием, чтобы получить необходимый ему фрагмент кода. Отдельная задача в этой ситуации - понять, точно ли верную функцию написал ИИ. Это, конечно, решается тестами, однако их тоже нужно написать - и вероятно, тоже с помощью ИИ".

Эксперт считает, что работа программиста более творческая, чем то, что показали Microsoft и OpenAi. Написание подобных функций у опытного разработчика не занимает много времени, а в современных языках программирования изначально закладываются принципы удобства написания и чтения кода.

Специалисты уверены, что до замены программистов на ИИ пока очень далеко: "ИИ хорош ровно настолько, насколько качественно сделана выборка, на которой его обучали, - говорит Алексей Дрозд, начальник отдела ИБ "СерчИнформ". - Если в исходной базе есть ошибка, то результаты творчества такого программиста придется исправлять довольно долго".

Digital Технологии

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