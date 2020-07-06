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06.07.2020 10:49
Рубрика: Власть

ЦИК: Онлайн-голосование пройдет в Москве в 2021 году на выборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Законодательство позволяет использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, и это обязательно будет сделано, заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина на "круглом столе" в Общественной палате РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она напомнила, что Госдума приняла отдельный закон о продлении эксперимента по проведению ДЭГ в Москве в 2020 и 2021 году на выборах всех уровнях.

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"Ежели какие голосования будут, мы понимаем, что федеральный законодатель уже сказал свое слово, и на территории города Москвы обязательно будет проводиться дистанционное голосование. Например, в 2021 году, если говорить о плановых выборах депутатов Госдумы, - обязательно", - сказала она.

Что касается использования электронной формы в Единый день голосования 13 сентября в других субъектах Федерации, то здесь многое будет зависеть от наличия в конкретном регионе достаточной технологической базы, отметила Майя Гришина.

Напомним, дистанционное электронное голосование дважды применялось на территории Москвы. В прошлом году таким образом выбирали депутатов столичного парламента в трех округах. В этом году более 900 тысяч москвичей через интернет приняли участие в общероссийском голосовании по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ. Онлайн-явка в столице превысила 93%.

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