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06.07.2020 11:29
Рубрика: Легковые авто

Хэтч Mazda3 с турбомотором и полным приводом не оправдал ожиданий

Текст: Константин Руссов

Мексиканское подразделение Mazda провело премьеру новой модификации "трёшки", анонсированной неделю назад. Ожидали большего…

Хотелось верить, что Mazda3 станет продолжателем традиций мощных модификаций MPS, однако компания пошла по пути наименьшего сопротивления, и не стала заморачиваться даже по поводу внешности, оставив почти то же "оперение", что у обычных хэтчей модели.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Под капот установили турбированный двигатель Skyactiv-G объёмом 2.5 литра мощностью 230 л.с., спаренный с 6-диапазонным "автоматом". Полный привод с подключением задней оси через муфту тоже имеется, но это слабое утешение, особенно, учитывая, что он и для "младших" Mazda3 доступен.

Важны ли при таком раскладе динамические характеристики, которые приберегли до 8 июля - дня официальной мировой премьеры?

В будущем аналогичный силовой агрегат должен появиться у седана Mazda3.

#Mazda