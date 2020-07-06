Hyundai придумал умную двухпедальную "механику"

Инженеры Hyundai разработали механическую коробку передач без педали сцепления. Об этом сообщает индийский Autocar.

Ручная КП с интеллектуальной технологией под названием Intelligent Manual Transmission (iMT) позволяет автоматизировать работу сцепления и полностью исключает применение педали.

Принцип конструкции следующий. В умной механической коробке передач применяется "датчик намерений". Он подаёт сигнал в блок управления трансмиссией (TCU) в момент, когда водитель собирается переключать передачи. Данный датчик мгновенно определяет время размыкания сцепления.

С такой системой водителю автомобиля остаётся только самостоятельно переключать передачи. При этом для перехода на другую ступень отпускать педаль газа не обязательно. iMT сохранила экономичность и производительность обычной МКП, а также сочетает в себе преимущества механических и автоматических трансмиссий.

Как заявляют в Hyundai, iMT позволит снять стресс в городских условиях и получить удовольствие от процесса вождения, контролируя транспортное средство.

Кроссовер Venue для рынка Индии станет первой моделью Hyundai, которая примерит полуавтоматическую шестиступенчатую "механику". К слову, механическая коробка передач с электронной педалью сцепления уже применяется на европейской версии Kia Rio.