Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.07.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai придумал умную двухпедальную "механику"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Инженеры Hyundai разработали механическую коробку передач без педали сцепления. Об этом сообщает индийский Autocar.

Ручная КП с интеллектуальной технологией под названием Intelligent Manual Transmission (iMT) позволяет автоматизировать работу сцепления и полностью исключает применение педали.

Принцип конструкции следующий. В умной механической коробке передач применяется "датчик намерений". Он подаёт сигнал в блок управления трансмиссией (TCU) в момент, когда водитель собирается переключать передачи. Данный датчик мгновенно определяет время размыкания сцепления.

Фото: www.auto.ru
Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото

С такой системой водителю автомобиля остаётся только самостоятельно переключать передачи. При этом для перехода на другую ступень отпускать педаль газа не обязательно. iMT сохранила экономичность и производительность обычной МКП, а также сочетает в себе преимущества механических и автоматических трансмиссий.

Как заявляют в Hyundai, iMT позволит снять стресс в городских условиях и получить удовольствие от процесса вождения, контролируя транспортное средство.

Кроссовер Venue для рынка Индии станет первой моделью Hyundai, которая примерит полуавтоматическую шестиступенчатую "механику". К слову, механическая коробка передач с электронной педалью сцепления уже применяется на европейской версии Kia Rio.

Манекены для краш-тестов Mercedes пошутили над мотоциклистами
#Hyundai