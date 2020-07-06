Как обеспечить приватность данных в интернете

В современных реалиях информацию о людях собирают компании, банки, социальные сети и поисковики. На обработку big data (больших данных) тратятся сотни миллиардов долларов. О том, как сохранить приватность в сети, рассказали эксперты Роскачества.

Эксперты советуют использовать "режим инкогнито" - он есть практически на любом устройстве. При интернет-серфинге в таком режиме не сохраняются файлы cookie и история браузера. Однако эксперты предупреждают, что даже приватный серфинг не является полностью анонимным - активность на сайтах видна провайдеру или администратору локальной сети.

Также нужно проверить уровни доступа приложений, которые установлены на ваш смартфон: по возможности отключайте геолокацию или настройте ее использование только при использовании приложения. Не лишним будет использование альтернативных поисковых систем - DuckDuckGo или Startpage.com.

При использовании публичного wi-fi необходимо задействовать VPN. Лучше всего выбрать проверенный платный VPN-сервис, так как бесплатные варианты могут быть скомпрометированы мошенниками и сами по себе нести угрозу безопасности вашего смартфона.