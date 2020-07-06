Какие ошибки водителей убивают автомобили

Несмотря на то, что современные машины весьма надежны и выдерживают серьезные нагрузки, их ресурс не безграничен, как у любой другой техники.

Во-первых, нельзя оставлять машину с механической коробкой на передаче. Почему-то многие боятся лишний раз дернуть ручной тормоз и включают на парковке первую или вторую передачу. Но нынешние двигатели и трансмиссии не держат давление так, как это было раньше. Оно стравливается через механику газораспределительного механизма, пишет aif.ru. Оставленная на передаче машина может скатиться под уклон.

Еще при парковке на передаче возрастает давление на ремень газораспределительного механизма. От этого смещаются зубья, он может проскакивать, мотор начинает сбоить. На стоянке всегда нужно пользоваться ручным тормозом.

Еще одну ошибку часто допускают новички. Они удерживают педаль сцепления левой ногой, поэтому технический узел всегда ощущает давление, даже если нажатие несильное. Выжимной подшипник разжимает фрикционные диски, они нагреваются и проскальзывают. Эта привычка приводит к быстрому износу сцепления.

Причина третьей ошибки - расхожее убеждение, что 92-й бензин качественнее 95-го. Но низкое октановое число, если автомобилю нужно высокое, наносит непоправимый ущерб. Топливно-воздушная смесь подрывается раньше положенного, когда поршень еще не достиг верхней точки и не замер. Температура в камерах сгорания растет, поршни и стенки цилиндров повреждаются. Подрывы в буквальном смысле плавят детали. Если производитель рекомендовал использовать АИ-95, то это должно соблюдаться неукоснительно.

Выкручивать руль до упора - еще одна ошибка, которая ведет к серьезным проблемам. Крайняя точка рулевого колеса усиливает давление в гидравлической системе, включается переливной клапан. Масло начинает течь по дублирующему контуру. Обычно этот механизм задействуется в экстренных случаях. Если машина новая, она это переживет. А вот в старой возможны утечки масла. Если руль повернут до упора, нужно его сместить обратно хотя бы на пару градусов.

Важно дать автомобилю прогреться хотя бы минуту на холостых оборотах. Стартовать сразу после поворота ключа зажигания - грубая ошибка. Нужно, чтобы масло хоть немного разошлось по системе. Пару-тройку раз машина переживет дефицит смазки. Но вот систематическое нарушение этого правила ведет к износу мотора.

Обратная ошибка - резкая остановка после активной езды. Для того, чтобы охладить двигатель, трансмиссию и тормозную систему, нужно проехать 200-300 метров на малых оборотах. Особенно опасно внезапно останавливать турбомотор. Если двигатель резко заглушить, повышается риск образования трещин и нарушения геометрии турбины.