Постановление губернатора Камчатского края от 6 июля 2020 года № 119 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, для участия в организованных турах и (или) экскурсиях.";

2) в пункте 1 части 4 слова "пункте 1" заменить словами "пунктах 1 и 7";

3) в пункте 2 части 4 слова ", а также сведений, о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Камчатского края лабораторных исследований на COVID - 19" исключить;

4) в приложении:

а) в пункте 3 части 3 раздела II слова "настоящего постановления" заменить словами "раздела I настоящего Порядка";

б) дополнить разделом IV следующего содержания:

"IV. Порядок оформления цифровых пропусков туроператорами, осуществляющими свою деятельность на территории Камчатского края

1. В отношении граждан, указанных в пункте 7 части 2 настоящего постановления, туроператор, осуществляющий свою деятельность на территории Камчатского края, включенный в Федеральный реестр туроператоров (далее - туроператор), принимающий граждан, прибывающих на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях (далее - туристы), оформляет Заявление по форме, размещенной на Портале.

2. Заявление подается не менее чем за семь рабочих дней до даты въезда туристов на территорию Камчатского края. К Заявлению прилагаются сведения в формате <*>.xls по каждому туристу со следующими данными, предоставление которых обязательно:

1) информация о прибытии:

а) тип транспорта;

б) номер рейса (при наличии);

в) дата прибытия;

2) данные прибывающего лица:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) дата рождения;

в) номер телефона;

г) последние четыре цифры номера паспорта;

3) информация о туроператоре:

а) наименование принимающей организации (туроператора);

б) ИНН организации;

в) фактический адрес организации;

г) телефон организации;

д) реестровый номер туроператора;

е) программа пребывания;

4) способ изоляции туриста:

адрес пункта временного размещения обсервационного типа.

3. Туроператор дополнительно к Заявлению предоставляет гарантийное письмо, заверенное подписью и печатью руководителя организации или уполномоченного лица по доверенности, о размещении на 14 календарных дней в пункте временного размещения обсервационного типа прибывающих туристов (с указанием места и адреса пункта временного размещения обсервационного типа), оплате услуг пункта временного размещения обсервационного типа (при отсутствии у туроператора своего пункта) за размещение прибывающих из других субъектов Российской Федерации туристов.

4. Заявление туроператора и гарантийное письмо направляются в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края на электронный адрес ticdv@inbox.ru, которое в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку заполнения всех обязательных для заполнения полей, согласовывает Заявление туроператора либо дает отрицательное заключение.

5. В течение срока, указанного в части 4 настоящего раздела, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края:

1) направляет согласованное Заявление туроператора в Агентство по информатизации и связи Камчатского края для дальнейшей загрузки его в систему с целью формирования и выдачи электронного пропуска туристу, указанному в Заявлении;

2) направляет туроператору решение по рассмотрению Заявления.

6. Агентство по информатизации и связи Камчатского края по завершению формирования электронных пропусков туристам направляет на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, информацию о результате рассмотрения Заявления от туроператора.

7. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края обеспечивает информирование организаций в курируемой сфере о введении системы электронных пропусков и необходимости подачи заявлений.

8. Информацию об оформленных Цифровых пропусках для каждого туриста можно проверить непосредственно на Портале, указав номер мобильного телефона туриста.

9. Цифровой пропуск можно скачать или распечатать (при наличии технической возможности), а его номер записать в целях его предъявления для проверки.

10. Консультирование по вопросам получения Цифровых пропусков осуществляется по телефону горячей линии 8(800) 300-49-19.

11. Цифровой пропуск представляет собой числовой код и подлежит использованию для въезда на территорию Камчатского края в соответствии с представленными в Заявлении сведениями.

12. Основаниями для прекращения (аннулирования) Цифрового пропуска являются:

1) выявление факта представления при оформлении Цифрового пропуска недостоверных сведений;

2) использование Цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) нарушение требований режима повышенной готовности.

13. За нарушение требований нормативных правовых актов Камчатского края, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Камчатского края, в том числе за представление недостоверных сведений, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







