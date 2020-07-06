Капот всмятку, манекены целы: Aurus Senat проверили реальным краш-тестом

Разработчики седана Aurus Senat, пока единственного в линейке автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП), неоднократно сообщали, что модель создана в соответствии с мировыми стандартами безопасности. Senat, разумеется, проходил серию виртуальных краш-тестов, были и реальные, но видео с последних было опубликовано впервые.

Кадры реального краш-теста Aurus Senat попали в фильм телеканала "Звезда", который называется "Aurus. Российское золото". Испытания проводились на базе центра испытаний ФГУП "НАМИ": автомобиль с двумя манекенами в салоне отправили в деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч. Чем всё закончилось, в деталях не показали, но дали краткое резюме по итогам: капот оказался смят почти полностью, но манекены не пострадали.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Mercedes-Benz снял серил о непростой жизни манекенов для краш-тестов: компания очеловечила их и попыталась представить, о чём эти куклы разговаривают между собой до начала испытаний.