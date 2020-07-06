Кремль надеется, что Турция учтет всемирное значение собора Святой Софии

В Кремле считают решение по статусу храма Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что коллеги примут во внимание значение этого мирового шедевра для всемирного наследия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии.

"Мы не можем комментировать само решение, это внутреннее дело Турецкой Республики", - заявил журналистам Песков.

Однако, по его словам, безусловно, в Кремле надеются на то, что статус храма как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание. "Конечно, это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе и для туристов, которые приезжают из России, и для которых помимо туристической ценности аль-Софья еще имеет очень глубокую сакральную духовную ценность", - отметил Песков.

"Рассчитываем на то, что все это будет учитываться нашими турецкими коллегами и партнерами", - подчеркнул представитель Кремля.