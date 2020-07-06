Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.

На 12:32 мск курс европейской валюты вырос на 1,01 рубля с открытия торгов - до 81,3 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 72,01 рубля.

При этом цены на нефть растут на 1,5%: фьючерсы на баррель Brent торгуются на бирже ICE по 43,46 доллара, WTI - 40,83 доллара.

Очевидно, рынки учитывают угрозу введения новых санкций против России со стороны США и Великобритании. Кроме того, с 6 июля Минфин сокращает продажи валюты в рамках бюджетного правила почти вдвое, до 5,7 млрд руб. в день.