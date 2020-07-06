Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Генеральские погоны высшему офицерскому составу вручил 6 июля в белорусской столице Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Погоны генерал-майора в торжественной обстановке получили, в том числе, командующий войсками Западного направления Виктор Гулевич, заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, начальник управления КГБ по Минску и Минской области Дмитрий Реуцкий, начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский.

В республике, отметил президент, командиров такого уровня немного, и получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию - защищать Родину.

Во Дворце Независимости чествовали в понедельник и отличников военных учебных заведений. Поздравляя военнослужащих с окончанием учебы, Лукашенко дал понять, что это событие значимо не только для каждого из них, но и для органов военного управления, воинских частей и формирований силовых структур. Символично, добавил он, что дипломы офицеры получили в год празднования большой исторической даты - 75-летия Великой Победы.

Обращаясь к участникам торжественной встречи, президент сформулировал задачи, которые стоят перед защитниками Отечества. Он отметил, что руководство РБ постоянно уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности страны. "Мы оснащаем армию новыми танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, постоянно обновляем парк авиационной техники. Теперь и присутствующим здесь офицерам предстоит активно включиться работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений", - констатировал верховный главнокомандующий.

Подчеркнув, что РБ выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности, он с сожалением признал, что угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью. Продолжается и "милитаризация Восточной Европы, активизация военной деятельности" и у границ Беларуси, что, по словам Лукашенко, "ни к чему хорошему не ведет". Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и "на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться", - убежден президент.

В числе приоритетов в деятельности правоохранителей он назвал обеспечение общественного порядка в стране и безопасности граждан, противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.

А службы и органы управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, подчеркнул президент, должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. "Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции", - уточнил он.

Глава государства пожелал всем участникам церемонии крепкого здоровья и надежных тылов. "И не посрамите нигде в своей жизни своего имени, а главное - офицерского звания. Вы - офицеры, генералы, и это говорит о многом", - резюмировал белорусский лидер.