Машинам такси и каршеринга при перевозке инвалидов предоставят льготы

С 1 июля в Федеральный реестр инвалидов можно внести автомобиль такси или каршеринга, если он перевозит человека с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"То есть, занести в реестр можно любой автомобиль, на котором инвалид передвигается по городу, и он автоматически получает право останавливаться в местах для инвалидов без риска получить штраф", - пояснили в ведомстве.

В ПФР подчеркнули, что при размещении информации онлайн данные появятся в реестре уже через 15 минут. При необходимости их всегда можно поменять. Актуальными будут считаться сведения, размещенные последними.

Подать заявление на внесение автомобиля в реестр удаленно может сам инвалид или его официальный представитель на портале госуслуг или личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов. Для этого потребуется указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка.

"Подтверждать право на бесплатную парковку не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов", - следует из слов представителя ПФР.

Также отмечается, что в клиентских службах Пенсионного фонда заявления приниматься не будут, но в случае отсутствия возможности зарегистрировать автомобиль в Федеральном реестре инвалидов удаленно, всегда можно обратиться в МФЦ.

В пресс-службе ПФР также рассказали, что информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом регионе была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.