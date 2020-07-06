Международная акция "Сад памяти" станет ежегодной

Международная акция "Сад памяти", в которой приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, будет проводиться каждый год. Это поручил российский лидер, сообщили в Кремле.

Поручение дано по итогам встречи с зоозащитникам и экологами, которая состоялась 5 июня. Его получило Минприроды России. Акцию "Сад памяти" предстоит проводить с привлечением добровольческих (волонтерских) организаций и широкой общественности.

30 июня Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату и высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне​​​. Организаторы акции предложили главам двух государств продолжить эту традицию и следующим летом посадить деревья в Беларуси в честь всех погибших в Брестской крепости.