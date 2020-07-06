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06.07.2020 12:59
Рубрика: В мире

МИД призвал не делать скоропалительных выводов о причинах взрыва в Иране

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона призывает не делать скоропалительных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте Натанз в Иране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, сначала необходимо тщательно изучить, что там произошло. "Думаю, что самое последнее дело - это предаваться каким-то измышлениям, вопрос очень серьезный", - отметил дипломат.

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Ранее стало известно, что на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе произошел пожар. По данным Организации атомной энергии Ирана, никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не произошло. Власти Ирана установили причину ЧП, однако не раскрывают ее.

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что за взрывом в иранском Натанзе может стоять диверсия Израиля. По данным агентства Reuters, ссылающегося на нескольких иранских чиновников, пожар был результатом кибератаки. Однако никаких доказательств своих слов они не привели.

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, "этот инцидент может замедлить разработку и производство передовых центрифуг в среднесрочной перспективе". Придется заменить поврежденное оборудование более совершенной техникой.

В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Ядерная программа Ирана

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