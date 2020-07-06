Москва и Минск продолжат сотрудничество в рамках ДОН

Россия и Белоруссия продолжат тесное сотрудничество в рамках Договора об открытом небе. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций двух стран на Конференции по оценке последствий выхода США из этого соглашения, проходящей 6 июля в Вене.

В тексте заявления, опубликованного на сайте МИД РФ, отмечается, что Москва и Минск выражают сожаление в связи с этим решением Вашингтона.

"Этот шаг способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями", - отметили дипломаты. По их словам, в отличие от США Россия и Белоруссия готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, поиску решений проблем с учетом интересов всех сторон. И без ультиматумов.

"Мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников Договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности Договора за счет укрепления доверия между государствами-участниками и с учетом обеспечения интересов Беларуси и России", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", - заявил американский лидер. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Как напомнили ранее в МИД РФ, "открытие нашей территории для наблюдения с воздуха было очень непростым решением, тем более что Россия обязана принимать значительно большее число полетов, чем любое другое государство-участник". За все время действия этого соглашения наша страна приняла более 500 наблюдательных миссий. При этом США проводили самостоятельно или вместе с партнерами фактически в два раза больше полетов над Россией, чем Россия над США. В год Вашингтон допускал примерно 5-6 пролетов российской авиации над своей территорией. Примечательно, что договор позволяет заинтересованным странам обмениваться чувствительной информацией, в том числе полученной над российскими объектами. При этом страны НАТО друг над другом не летают.