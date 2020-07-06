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06.07.2020 09:31
Рубрика: Digital

Названы самые популярные смартфоны у россиян

Текст: Иван Черноусов
Аналитики изучили спрос на смартфоны и составили рейтинг самых популярных моделей первой половины 2020 года у россиян. По данным Яндекс.Маркета, самым популярным производителем стал Xiaomi (им интересовали 29% пользователей), вторым стал Samsung с долей 20%, а третьим Apple - (19%).
Фото: Федор Казаков Фото: Федор Казаков
Фото: Федор Казаков

Наиболее популярным смартфоном у россиян стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro со средней стоимостью около 16 тысяч рублей. Всего модели китайского производителя заняли 4 позиции в десятке самых популярных устройств. Также в топ попали модели Apple: iPhone 11 с объемами памяти 64 ГБ и 128 ГБ заняли третье и пятое места и стали самыми дорогими моделями в рейтинге. Новинка этого года - Samsung Galaxy A51 - заняла четвертое место.
Назван самый популярный смартфон в России. За него просят 15 тысяч рублей

Места с шестого по десятое заняли Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, iPhone Xr в версии на 64 Гб, Xiaomi Redmi 8 на 64 Гб, а замкнули десятку два представителя Samsung - Galaxy A10 и Galaxy A50 на 64 Гб. Самый популярный среди пользователей объем встроенной памяти - 64 Гб. Также они чаще всего искали мобильные телефоны с емкостью аккумулятора 3500-4499 мА⋅ч и разрешением экрана 2340×1080.

Эксперты отмечают, что при выборе смартфона при выборе смартфона пользователи обращают внимание на встроенные функции, объем памяти, емкость аккумулятора и разрешение экрана. Но по сравнению с прошлым годом возросла популярность технологии NFC, которая используется для бесконтактной оплаты: 74% интересовались смартфонами именно с этой функцией, хотя в 2019 доля составляла 61%.

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