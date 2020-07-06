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06.07.2020 14:13
Рубрика: В мире

Нурсултан Назарбаев отмечает 80-летие

Текст: Юрий Когалов
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев празднует в понедельник 80-летие. Поздравления с днем рождения от лидеров различных стран, в том числе президента России Владимира Путина, он начал получать еще несколько дней назад.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В этом году, несмотря на круглую дату, обошлось без особых торжеств. В Казахстане, как и во всем остальном мире, свирепствует коронавирус. Не обошла инфекция и Назарбаева, впрочем, он успел вылечиться как раз к своему дню рождения. За четыре дня до юбилея его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее в настоящее время экс-президент продолжает оставаться в самоизоляции.

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К тому же из-за пандемии большая часть торжеств, намеченных на 6 июля, когда также празднуется День столицы, которая сегодня носит имя Назарбаева, была отменена. Музыкальные мероприятия проходят онлайн, часть из них будет транслироваться по телевидению, как и праздничный салют. Зато к этой дате открылось несколько реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, социальный центр, станция скорой помощи и медцентр "Доктор у дома". Но все это для жителей Нур-Султана.

А в честь самого Назарбаева несколькими днями ранее в городе, на территории Национального университета обороны, установили памятник первому президенту Казахстана.

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