Посол Иванцов разъяснил боснийцам позицию Москвы в отношении расширения НАТО

В понедельник, 6 июля, посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Петр Иванцов был приглашен на беседу к боснийскому министру иностранных дел Бисере Туркович, которая в свете различных интерпретаций ранее опубликованной авторской статьи нашего дипломата "Кто и что подрывает в БиГ" попросила прокомментировать суть высказанных в ней соображений.

"Министру Бисере Туркович были даны исчерпывающие комментарии, которые исключают толкование содержания статьи в негативном свете, - говорится в сообщении российской дипломатической миссии в Сараево. - Было подчеркнуто обоюдное стремление к укреплению и развитию всесторонних дружественных отношений между Россией и БиГ с акцентом на практические аспекты".

Между тем авторский текст Иванцова был полностью опубликован "Российской газетой". Он стал ответом на многочисленные статьи в боснийских СМИ, выходившие под заголовками: "Россия подрывает суверенитет БиГ". При этом журналисты ссылались на какой-то якобы доклад комитета сената США. Наш дипломат открыто назвал американские обвинения России в подрыве суверенитета Боснии и Герцеговины лживыми, и призванными ввести в заблуждение широкую общественность, чтобы в атмосфере напряженности решать собственные задачи.

"Мы против расширения НАТО - агрессивного военно-политического блока, который лишь создает разделительные линии в Европе и подрывает общеевропейскую стабильность и безопасность, - разъяснял в своей статье посол РФ. - НАТО - это то, что из сугубо политических эгоистических задач, по собственному почину, в нарушение норм международного права бомбило города и мосты, объекты гражданской инфраструктуры, причиняя страдания ни в чем не повинному мирному населению, не стеснялось использовать обедненный уран, заразив громадные территории здесь, на Балканах, в БиГ, последствия чего будут ощущаться на здоровье всех вас и нас еще столетия. Так вот, да, мы - Россия - против расширения НАТО. У нас есть и право, и обязанность иметь позицию по этому вопросу. А вот в том, что касается интеграционных устремлений БиГ - это уже сугубо ваше собственное дело. Читайте так, как написано: ваше собственное дело. БиГ как суверенное государство вправе сближаться, равно как и не сближаться, с кем угодно. Тезис очевидный. Я здесь не первый год и вижу, что консенсуса по теме интеграции в НАТО в местном обществе нет. И это тоже очевидно. Попытки "продавить" интеграцию БиГ в альянс подрывают основы функционирования БиГ как государства трех равноправных народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, создают угрозу безопасности и стабильности. У России как одного из государств-гарантов мирного соглашения есть все права и обязанности указать на это и работать в пользу неукоснительного соблюдения дейтонских принципов".

Хронология преступлений НАТО

С 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной Боснии и Герцеговины была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила", в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций местных сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название "Союзная сила", а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и якобы проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом).

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, еще около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропали больше 820 человек, большинство из которых - сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. Но если раньше этим занимались, в основном, сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта. Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу виновных в произошедшем и "очистке" территории. Приштинская "Газета Экспресс" даже опубликовала карту зараженных территорий. Согласно ей, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник.