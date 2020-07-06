Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. В ходе разговора российский лидер отметил его неоценимый вклад в развитие дружественных российско-казахстанских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Назарбаев, который бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, сложил полномочия 20 марта 2019 года.

Как сообщили в Кремле, Владимир Путин тепло поздравил Назарбаева с 80-летием, пожелав ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии.

- Подчеркнуто, что в России первый президент Республики Казахстан пользуется большим уважением, в том числе за неоценимый вклад в развитие дружественных российско-казахстанских отношений, - говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин и Назарбаев также затронули ситуацию вокруг пандемии коронавируса, в частности, Назарбаев поблагодарил российскую сторону за существенную помощь в борьбе с инфекцией.

Ранее российский президент направил в адрес Назарбаева поздравительную телеграмму, ее текст был опубликован на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что с именем Назарбаева неразрывно связана вся новейшая история Казахстана. "Под Вашим руководством республика добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях", - заявил президент РФ. Он также отметил заслуги Назарбаева в налаживании взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, позволивших реализовать идею Евразийского экономического союза.

Путин выразил уверенность, что опыт Назарбаева как государственного деятеля, его мудрость и дальновидность "будут и впредь в полной мере востребованы - как на Родине, так и в международных делах".