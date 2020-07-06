Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в Японии

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями наводнений и оползней на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями.

- Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - отметил в телеграмме президент России.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней. Пропавшими без вести числятся 11 человек, их поиски продолжаются.