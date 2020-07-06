В Японии выросло количество жертв ливневых дождей

В Японии 50 человек погибли из-за ливневых дождей. Еще одиннадцать жителей страны числятся пропавшими без вести, сообщает телерадиокомпания NHK.

Обильные осадки в южной части островного государства спровоцировали выход рек из берегов и оползни, которые привели к многочисленным жертвам среди местного населения. От стихии больше всего пострадала префектура Кумамото на острове Кюсю.

В настоящее время в районах бедствия работают отряды пожарных, полицейские и служащие национальных Сил самообороны. Как отмечают журналисты, из-за подтопления спасателям не удается попасть в некоторые места, где могут находиться нуждающиеся в помощи.

Обстановку в регионе контролирует лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При его администрации создан антикризисный штаб, в который стекается вся последняя информация о ЧС.