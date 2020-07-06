Депутат МГД Козлов: Открытие продухов в московских домах спасет жизни тысяч бездомных кошек

Депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал журналистам, что Минстрой России готов скорректировать пункт постановления по содержанию многоквартирных домов, в соответствии с которым все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны были закрыть сетками.

Речь идет о новом проекте постановления правительства РФ "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах". Этот документ Минстрой опубликовал в начале июня, сейчас он проходит общественное обсуждение и экспертизу.

Александр Козлов добивается открытия продухов в многоквартирных домах уже больше пяти лет. Он рассказал:

- Держать их открытыми необходимо, чтобы уберечь от мучительной смерти тысячи кошек, живущих в подвалах домов столицы, ведь их вынужденное обитание там - следствие безответственности человека.

Указание закрывать продухи, по словам парламентария, жестокое, опасное и ошибочное. Грызуны, от которых якобы защищают эти заглушки, находят много способов проникнуть в дом, а для кошек эта преграда становится непреодолимой. Сейчас удалось договориться о том, чтобы оставлять открытым хотя бы один продух.

Это позволит сохранить кошек как неотъемлемый элемент экокультуры, считает Александр Козлов. И тем самым как раз и обезопасить жителей от вредных грызунов. В поиске баланса интересов сейчас будет дорабатываться проект постановления правительства. "Уверен, что в рамках уже проведенной дискуссии на заседании комитета Госдумы по экологии сможем какое-то компромиссное решение найти", - заключил Александр Козлов.

Его позицию поддерживают и зоозащитники. В столице над подвальными продухами в домах активисты размещают специальные наклейки с обозначением места "входа-выхода" котов.

"Инициатива такая появилась. Там, где исторически, традиционно, в тех дворах, где кошки обитают, такие наклейки над продухом начали делать, дабы уже и коммунальщики понимали и не заваривали его, никак не закрывали. Тем самым появляется такое наглядное обозначение. Это хорошая инициатива, которая в дальнейшем и в регионах может быть распространена", - подчеркнул Александр Козлов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил усилить административную ответственность за нарушения в сфере обращения с животными в срок до 1 декабря этого года, а в Конституции РФ принята поправка о "формировании в обществе ответственного отношения к животным".

"Кошки не должны страдать, не должно быть жестокого обращения с животными. Это у нас сейчас усилилось и поправкой в Конституцию, которая вступила в силу, где речь идет как раз об ответственном, гуманном обращении с животными. Президент дал поручение о том, чтобы обобщить практику о жестоком обращении. Такая работа будет проведена. На самом деле это тоже большой шаг, который наше общество делает в рамках гуманного отношения к животным. Мы долгое время смотрели на другие страны, и вот сейчас уже не только говорим, но и делаем", - подчеркнул Александр Козлов.