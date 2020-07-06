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06.07.2020 15:10
Рубрика: Власть

Итоги наблюдения за голосованием подвели в Общественном штабе

Текст: Александр Мелешенко

В Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве подвели итоги своей работы и наметили план на будущее, который позволит усовершенствовать новации, примененные во время последнего голосования.

Фото: Телеканал "Россия 1"
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Глава штаба Илья Массух поблагодарил за совместную работу Мосгоризбирком и Центральную избирательную комиссию. По его словам, взаимодействие с ними получилось конструктивным и открытым. "С точки зрения честности и открытости - беспрецедентное взаимодействие, у меня совесть абсолютно чиста", - отметил Массух.

Он добавил, что в будущем планируется создать приложение "Мобильный наблюдатель", которое позволит отслеживать нахождение наблюдателей на участках. Дело в том, что на общероссийском голосовании в Москве работало более 21 тысячи наблюдателей.

"Конечно было тяжело управлять таким хозяйством. На будущее мы рассматриваем вопрос создания специального приложения "Мобильный наблюдатель", которое позволит контролировать присутствие наблюдателей, даст возможность наблюдателям снимать видео и осуществлять фотофиксацию нарушений", - цитирует руководителя штаба агентство городских новостей "Москва".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко предложил в будущем разделить электронное и традиционное голосование по времени, а также внедрить возможность проверки избирателем отданного голоса в процессе голосования.

"Два технических момента, которые стоит в дальнейшем усилить. Нормативно закрепить процедуру проверки собственного голоса в электронной системе и также нормативно закрепить процедуру переголосования в электронном бюллетене", - объяснил он.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции завершилось в России 1 июля. Принятие поправок поддержали почти 78% проголосовавших россиян. В Москве поправки поддержали больше 65% тех, кто пришел на участки или отдал свой голос онлайн.

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