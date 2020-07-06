Каширский маньяк найден мертвым в СИЗО

Серийного насильника и убийцу из Подмосковья нашли мертвым в камере СИЗО, где он содержался на период следствия.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, 53-летний арестант умер от механической асфиксии. Подробности происшествия уточняются. Следственный отдел Ногинска начал проверку по этому факту. Будет уточнена причина смерти и ее обстоятельства. Также выяснят, как это могло произойти на режимом объекте.

Ранее "РГ" сообщала, что сантехник из Каширы обвинялся в серии убийств и изнасилований женщин на юге Подмосковья. Незадолго до смерти маньяк признался еще в двух преступлениях.