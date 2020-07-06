Оставившую связанным ребенка в лесу москвичку признали невменяемой

Бабушкинский районный суд направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего малолетнего сына ночью зимой привязанным к дереву в "Лосином острове".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Бабушкинского суда, обвинения женщины в покушении на убийство были сняты, и дело переквалифицировали на оставление в опасности. В то же время суд освободил Куликову от уголовной ответственности, так как свои деяния она совершала в состоянии невменяемости. Об освобождении от уголовного наказания и принудительном лечении женщины во время прения сторон попросил суд и прокурор.

Как сообщила "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, судом установлено, что 34-летняя женщина не исполняла должным образом свои обязанности по воспитанию ребенка. Так, под видом ложного воспитательного процесса, из-за недовольства поведением мальчика, она не пускала его в квартиру, оставляя ночью на улице, запирала его на балконе, лишала игрушек, применяла насилие. Тем самым она создавала опасную психотравмирующую обстановку для несовершеннолетнего.

Следствие изначально ходатайствовало о применении в отношении женщины, принудительных мер медицинского характера. По результатам комплексной психиатрической экспертизы женщина была признана нуждающейся в принудительном лечении, сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным экспертизы, в момент совершения инкриминируемых деяний Куликова не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Экспертиза признала женщину страдающей от параноидной шизофрении и нуждающейся в лечении.

В феврале прошлого года 34-летняя Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. В заявлении говорилось, что вечером 17 февраля женщина ехала в автомобиле с ребенком мимо заповедника "Лосиный Остров" и по его просьбе заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся. Спустя несколько часов, ранним утром следующего дня, ребенок с мешком на голове вышел к заправке на МКАД. Он рассказал, что накануне мама перестала его кормить и оставила в лесу. Это было наказанием за то, что он пытался утопить собаку.

При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож. 22 февраля суд арестовал Куликову. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство и в жестоком обращении с детьми. Женщина отрицала обвинение в покушении на убийство сына, но признала, что поступила с ним жестоко. Что касается судьбы ребенка, то он будет передан под опеку своей бабушке.