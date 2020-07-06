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06.07.2020 00:19
Рубрика: Экономика

В круге третьем

Большая кольцевая линия продвигается вперед
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 145(8199)
Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии столичного метро от "Савеловской" до "Нижегородской" завершится в 2022 году. Об этом сообщил замглавы департамента строительства Сергей Сущенко.
Тоннели в метро прокладывают щиты, названные по традиции женскими именами. Фото: Сергей Михеев/РГ Тоннели в метро прокладывают щиты, названные по традиции женскими именами. Фото: Сергей Михеев/РГ
Тоннели в метро прокладывают щиты, названные по традиции женскими именами. Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
Запущен 23-километровый участок ЦКАД в районе Звенигорода

По его словам, северо-восточный отрезок большого кольца пройдет через восемь районов столицы. Три станции на этом направлении уже построены и открыты в составе Некрасовской ветки. Это "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". Строятся еще четыре: "Рижская", "Сокольники", "Марьина Роща" и "Электрозаводская". Все работы, подчеркнул гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков, идут по графику. Рабочих и техники, по его словам, хватает, чтобы все завершить в запланированные сроки. Прокладываются и перегонные тоннели. Первый, между станциями "Сокольники" и "Рижская", уже закончен. Путь преодолел щит, названный по традиции женским именем. "София" финишировала в камере глубиной 45 метров около Рижской эстакады. В этом районе в будущем появится новая станция "Рижская", откуда пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию "оранжевой" ветки и дойти до МЦД-2. А в перспективе - до МЦД-3 и МЦД-4. На северо-восточном участке БКЛ, отмечает Сущенко, прокладываются еще два тоннеля. Первый - от станции "Савеловская" до "Рижской", планируется закончить в конце сентября, второй - от "Сокольников" до "Рижской", в октябре. Замкнуть ветку, которая станет, по сути, третьей круговой после кольцевой и МЦК, рассчитывают к 2023 году.

До конца же 2020 года строители собираются открыть три станции БКЛ: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Электрозаводская". Еще две - "Авиамоторная" и "Лефортово" - запущены три месяца назад. Тогда же открылись "розовые" станции "Нижегородская", "Окская", "Стахановская", "Юго-Восточная".

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