В Москве поменяют разметку на переходах

Разметка на пешеходных переходах в столице будет только белой. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Ранее "зебры" на регулируемых пешеходных переходах обозначали и белой, и желтой краской. Мотоциклисты заметили, что в дождь такая сплошная разметка мешает нормальному сцеплению с дорогой.

В ЦОДД также проанализировали мировой опыт и московскую статистику безопасности на дорогах. Эксперты пришли к выводу, что от бело-желтой "зебры" лучше отказаться.