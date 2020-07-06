Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.07.2020 15:24
Рубрика: Дороги

В Москве поменяют разметку на переходах

Текст: Сергей Бабкин

Разметка на пешеходных переходах в столице будет только белой. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
ДТП с пострадавшими на московских дорогах стало на 20 процентов меньше

Ранее "зебры" на регулируемых пешеходных переходах обозначали и белой, и желтой краской. Мотоциклисты заметили, что в дождь такая сплошная разметка мешает нормальному сцеплению с дорогой.

В ЦОДД также проанализировали мировой опыт и московскую статистику безопасности на дорогах. Эксперты пришли к выводу, что от бело-желтой "зебры" лучше отказаться.