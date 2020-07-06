Жителя Калужской области будут судить за убийство 92-летнего ветерана

Жителя Малоярославца Калужской области будут судить за убийство ветерана. Помимо убийства ему вменяется разбой, мошенничество и кража, сообщили в региональном управлении СК России.

Трагедия произошла в городе Малоярославец 20 августа прошлого года. Погибшего 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны спустя три дня обнаружил его сын, когда пришел навестить отца. По версии следствия, обвиняемый 35-летний местный житель пришел к старику попросить денег. Они были знакомы и пенсионер дал ему 400 рублей. Однако тот хотел больше. Не получив желаемого, молодой человек начал избивать ветерана руками и деревянной тростью. От полученных травм пожилой мужчина скончался. А незваный гость нашел и забрал из квартиры 50 тысяч рублей.

Обвиняемый попытался скрыться с деньгами. Он был задержан в ходе спецоперации полиции на железнодорожном вокзале.

Следователями СУ СК было возбуждено уголовное дело, собраны вещественные доказательства, проведены необходимые экспертизы. Правоохранительными органами проверялась причастность обвиняемого к другим преступлениям. Выяснилось, что ранее он обманул двух женщин, пообещав одной установить пластиковые окна, другой застеклить балкон:сделал замеры, взял задаток (8 и 28 тысяч рублей) и исчез. Следователи также подозревают его в кражах - телефона из пункта по ремонту мобильников и водонагревателя и секций батарей из квартиры жителя Малоярославца. Телефон стоимостью 15 тысяч, а система обогрева - 60 тысяч рублей.

Обвиняемого проверили на вменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что он вполне осознавал свои действия. Расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Малоярославца закончено. Помимо убийства беспомощного человека, сопряженного с разбоем, он обвиняется в двух эпизодах мошенничества, краже и разбое. В ближайшее время дела будет передано в суд, сообщает сайт ведомства.