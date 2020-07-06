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06.07.2020 18:08
Рубрика: Дороги

Включаем передачу

В сентябре начнется создание платформы по сбору данных с автомобилей
Текст: Ирина Алпатова
В сентябре начнется внедрение в регионах единой телематической платформы "Автодата", куда будет собираться вся информация с автомобилей на российских дорогах. Процесс может занять примерно два-три года.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Автодата" необходима для формирования в России "умных дорог", основная идея которых - свести к минимуму пробки и аварии, сделать перемещение удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Сейчас идет второй этап внедрения платформы - разработано подробное техническое задание и технический проект платформы.

В Самаре, Тамбове и Волгограде проводятся эксперименты с ее прототипом: "умные" пешеходные переходы начинают мигать в темное время суток, когда по переходу идет человек, светофоры на основе технологий искусственного интеллекта определяют оптимальный режим работы, создавая "зеленый коридор" для автомобильного транспорта. Специальные системы информируют водителей об аварийно-опасных участках, приближении "скорой помощи" и так далее.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Для сбора данных с автомобилей необходимы датчики V2X (vehicle to everything), которые обеспечивают обмен информацией между транспортным средством и дорожной инфраструктурой, в данном случае - с платформой "Автодата".

Особой проблемы с предустановкой не будет, уверен Ярослав Федосеев, официальный представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы. "В России на 40% транспортных средств уже сейчас есть устройства, способные передавать данные на расстоянии", - пояснил он.

Технология существует уже более пятнадцати лет - автопроизводители собирают обезличенные данные о том, например, как часто водитель нажимает на педаль тормоза, о его стиле вождения и так далее. Потом эту же информацию получают и официальные дилеры, когда машина проходит осмотр.

5 миллиардов рублей составит ориентировочная стоимость создания и внедрения платформы по сбору данных с автомобилей

В мире процент автомобилей с такими датчиками еще выше. "Мы провели анализ телематических услуг в России и в мире и выяснили, что более 70% коммерческого транспорта уже подключено к различным телематическим платформам", - рассказал Игорь Кравченко, заместитель директора по инновационным рынкам компании "Рексофт", основного подрядчика по проекту.

Ориентировочная стоимость проекта "Автодата" и его федерального внедрения - 5 млрд рублей. Пока выделено менее миллиарда.

Помимо технической доработки платформы необходимы изменения в законодательстве. Разработанный при участии НТИ "Автонет" законопроект о правилах сбора и обработки информации с автомобилей минпромторг планирует внести в правительство до конца года.