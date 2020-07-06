Звезды оперы братья Аскар и Ильдар Абдразаковы выступили в Уфе

Постепенно, аккуратно артисты возвращаются из виртуального пространства к своей публике в реальности. И в знак благодарности их первыми зрителями сегодня по всей стране становятся медики. Ныне эстафету всеобщей признательности героям в белых халатах подхватила Уфа: знаменитые Аскар и Ильдар Абдразаковы дали совместный концерт под открытым небом - на площади этнопарка "Ватан".

Прежде чем зазвучала музыка, состоялась торжественная церемония награждения: глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды медикам. И концерт открыла песня Эдуарда Колмановского на слова Льва Ошанина "Люди в белых халатах" в исполнении Аскара Абдразакова, а следом была песня Арно Бабаджаняна "Благодарю тебя". Песенную тему продолжил Ильдар Абдразаков, выбрав для выступления "Мелодию любви", "Как молоды мы были" Александры Пахмутовой и "Синюю вечность" Муслима Магомаева... Публика была в восторге. Концерт в родной Уфе братья Абдразаковы завершили дуэтным исполнением хита "Очи черные".

За сценой певцы немало говорили с надеждой о том, что взявшие по всему миру из-за эпидемии многомесячную паузу театры уже совсем скоро откроют двери для публики, и жизнь войдет в привычное русло. Хотя все признают, что будет непросто, прежде всего потому, что театры понесли ощутимые финансовые потери. Так, например, директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов рассказал, что театр каждый месяц продавал билетов на сумму в 5,5 миллиона рублей, и сейчас одна из ключевых задач - максимально компенсировать эти выпавшие доходы, чтобы хоть и с оттяжкой во времени выпустить все запланированные премьеры, а также корректно закрыть финансовый год, что завершается в декабре. Кстати, артисты "Башоперы" одними из первых в России выходят из отпуска и уже в июле начинают подготовку к новому сезону с мечтами о том, что он будет полон исключительно творческими потрясениями.

Прямая речь

Аскар Абдразаков, худрук Башкирского театра оперы и балета:

- Очень надеюсь, что за это время вынужденного простоя мы не растеряли свою публику. Как и многие наши коллеги, мы сосредоточились на работе в интернет-формате и, думаю, не без пользы провели эти трудные месяцы. Но все же театр - это живое искусство, обмен энергиями и чувствами между сценой и залом. И мы очень рассчитываем открыть новый сезон точно по расписанию, в сентябре, премьерой оперетты Жака Оффенбаха "Герцогиня Герольштейнская".

У нас запланировано множество разнообразных премьер. Тут и Вечер одноактных балетов в постановке Ивана Васильева, и оперная классика "Евгений Онегин" Чайковского, и "Дон Кихот" Массне, где я выступлю не только в качестве исполнителя заглавной партии, но и режиссера-постановщика. Также у нас есть в планах и современная опера - это "Новая жизнь" Владимира Мартынова, вещь с говорящим названием для нынешнего времени.