"РГ" продолжает следить за судебным процессом по делу Александра Войтова, который третий год пытается отбиться от обвинений в незаконной рубке лесных насаждений - он еще в 2017 по ордеру спилил девять (!) осинок, помогая маме заготовить дрова.

С 2018 года двое мировых судей взяли самоотвод, отказавшись судить "матерого" черного лесоруба, еще двое вынесли обвинительные приговоры, которые были отменены апелляционной инстанцией. Дело кочует из одного района области в другой, и, как выяснилось, пятый по счету судебный участок, куда его на днях передали, расположен и вовсе на "краю света" - в отдаленном райцентре Северное.

По движению дела Александра можно изучать географию - оно пересекло границы уже третьего района области. Напомним, судебный процесс начался в Здвинском районе, где расположен "пострадавший" заказник и где работают двое мировых судей. Один из них вынес обвинительный приговор, который отменили, второй взял самоотвод.

Так как в Здвинском мировые судьи закончились, дело передали в Куйбышевский районный суд. Одна из местных мировых судей опять-таки признала Войтова виновным - правда, к концу этого процесса сумма ущерба, якобы нанесенного Александром, снизилась более чем вдвое, с 23 до 11 тысяч рублей. Это решение снова отменили.

Вторая судья должна была приступить к пересчету осин 11 июня, но не смогла - взяла самоотвод, так как отец ее ребенка служит в региональном минприроды.

Наконец, 6 июля в Куйбышевском районном суде сообщили "РГ", что дело направлено мировому судье четвертого судебного участка (определение еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать). Этот участок расположен в селе Северное - административном центре Северного района, в 120 километрах от Куйбышевского районного суда.

Придется ли Александру туда ездить, преодолевая полтысячи километров от Новосибирска, или судья будет приезжать в Куйбышев, как происходит, если рассматривается местное дело? Вопрос. Судья в отпуске до 13 июля, а ее помощник предположила, что заседания будут в Северном: ведь рубки происходили и вовсе в Здвинском районе, так что Куйбышев тут ни при чем.

Александра расстояния не смущают - за справедливостью он готов ехать хоть на край света. Сроки по делу давно истекли, наказание Войтову не грозит, но он за эти годы не смирился с обвинением, не махнул рукой, как сделали бы многие.

Он горячо настаивает на собственной невиновности, на том, что делал все по закону - купил ордер в лесничестве, предъявил его мастеру участка, сказал, где будет пилить, получил подпись. И только потом отправился на заготовку.

Если уж кто и виноват, что Александр с пилой оказался в заказнике, так это мастер, равнодушно отправивший его заготавливать дрова. При этом известно, что по ордеру дрова Войтову обязаны были выдать. Но - не выдали. "Да у меня зарплата пять тысяч! Кто тебе за пять тысяч пилить будет?!" - открыто говорили Александру лесники, когда он уже постфактум пытался предъявить им претензии.

- Отпускают с ордером на все четыре стороны, а потом стряпают уголовные дела, - говорит Войтов. - Я уверен, это все для того, чтобы народ не заготавливал дрова сам, а покупал у предпринимателей задорого, вот и все. Чтобы боялись и платили.

Прокуратура между тем убеждена, что Александр сознательно пошел на преступление. По данным надзорного ведомства, Александр, когда его застигли в заказнике, пытался убежать и избавиться от дров. А это явно указывает на его виновность. Кроме того, говорит сторона обвинения, он родился в селе Алексотово и прекрасно знает, где тут заказник. Так что будь любезен - отвечай.

Все - следователи, прокуроры, судьи - работают. А люди - страдают: от несправедливости, от равнодушия к их судьбе...

Сам Александр утверждает, что никуда он не скрывался, - когда приехали лесники, он вернулся домой за ордером на дрова и с бумагой опять пришел в лес. Он с 2002 года не живет в Алексотово, а границами заказника в принципе никогда не интересовался: "Я не охотник, зачем мне это?!"

По его словам, сейчас бумажные объявления о границах охраняемой природной территории появляются в Алексотово "перед каждым началом суда". А как только суд проходит - аншлаги исчезают.

Но проблема не только в этом. В последней публикации по делу Александра Войтова "РГ" недвусмысленно задавалась вопросом: почему правоохранительная система так жестко цепляется за такие, скажем прямо, ничтожные и малозначительные проступки. А вцепившись в них, не может доказать свою позицию в судах. Они тянутся годами. Все - следователи , прокуроры, судьи - работают. А люди - страдают: от несправедливости, от равнодушия к их судьбе, от того, что не могут добиться правды...

Александр Войтов сдаваться не намерен. И правильно, полагаю, делает. Пусть отвечает тот, кто замутил это дело.