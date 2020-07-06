Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске

Специалисты Росприроднадзора рассказали об ущербе экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, оценив его в 148 миллиардов рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что более 738 миллионов рублей - это ущерб почвам, остальное приходится на связанное с аварией загрязнение водных объектов.

Соответствующие требования, предполагающие добровольное возмещение ущерба, отправлены в АО "Норильско-Таймырской энергетической компании".

Напомним, авария масштабов экологической катастрофы произошла в городе Норильске Красноярского края 29 мая. ЧП было спровоцировано разгерметизацией цистерны с нефтепродуктами - всего 21 тысяча тонн дизельного топлива. Все это попало в озеро Пясино, в связи с чем были возбуждены несколько уголовных дел.