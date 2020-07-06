Новости

Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге протестируют отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
В горах Крыма спелеологи открыли новую пещеру с подземной рекой 17:21
Большинство британцев ждут вторую волну эпидемии 17:14
МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни 17:08
Опровергнута популярная теория о кариесе 17:08
В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков 17:06
Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана 17:04
В Петербурге разрешат фудтраки 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 18:32
Рубрика: Происшествия

Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты Росприроднадзора рассказали об ущербе экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, оценив его в 148 миллиардов рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что более 738 миллионов рублей - это ущерб почвам, остальное приходится на связанное с аварией загрязнение водных объектов.

Фото: Правительство Красноярского края
Путин поручил изменить законодательство из-за ЧП в Норильске

Соответствующие требования, предполагающие добровольное возмещение ущерба, отправлены в АО "Норильско-Таймырской энергетической компании".

Напомним, авария масштабов экологической катастрофы произошла в городе Норильске Красноярского края 29 мая. ЧП было спровоцировано разгерметизацией цистерны с нефтепродуктами - всего 21 тысяча тонн дизельного топлива. Все это попало в озеро Пясино, в связи с чем были возбуждены несколько уголовных дел.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска