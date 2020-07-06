В Омске таможенники задержали 29 кг насвая

Омские таможенники обнаружили в фуре с фруктами 29 килограммов насвая. Запрещенное вещество нашли в грузовом автомобиле в ходе таможенного досмотра.

- Среди абрикосов, персиков, груш и нектаринов были размещены 29 пакетов с гранулированной смесью грязно-зеленого цвета, - сообщает пресс-секретарь Омской таможни Елена Петрова.

Согласно заключению экспертизы, в пакетах находился насвай общим весом 28,77 килограмма. Известно, что фрукты доставлялись в Россию из Узбекистана через территорию Республики Казахстан.

Омская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Устанавливается владелец нелегального товара.