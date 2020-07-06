Балтийский флот получит 6 новых ракетных кораблей с "Калибрами"

Надводная составляющая Балтийского флота в перспективе пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии "Пелла".

Четыре из них будут нести на борту морской вариант комплекса "Панцирь". Об этом сообщил в интервью "Красной звезде" главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

- Моряки-балтийцы сегодня решают сложнейшие задачи, эффективно взаимодействуя с силами всех флотов, в том числе и в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Отмечу особо: корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений, - подчеркнул Николай Евменов.

По его словам, первым малым ракетным кораблем, оснащенным комплексом "Панцирь", стал малый ракетный корабль "Одинцово". 30 июня начаты его государственные испытания в полигонах Балтийского флота. Ранее здесь прошли его заводские ходовые испытания.

Обеспечение испытаний новых кораблей главком ВМФ назвал важнейшей задачей Балтийского флота сегодня. В морских полигонах БФ проводятся испытания новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей и дизель-электрических подводных лодок, малых ракетных кораблей, гидрографических судов и катеров новых поколений, поступающих с предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках оснащения ВМФ.

Справка "РГ"

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", построенный с применением технологии малой заметности, практически невидим для радаров противника. Главное оружие - универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

На вооружении также зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М", современные комплексы управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионное вооружение, переносные зенитно-ракетные комплексы.