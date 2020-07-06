Псковскую журналистку оштрафовали на 500 тысяч за оправдание терроризма

В Пскове 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, Прокопьева приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей.

Ранее сторона обвинения просила для Прокопьевой реального срока заключения в виде шести лет лишения свободы.

По версии следствия, Прокопьева в своих материалах публично оправдывала теракт, произошедший осенью 2018 года в Архангельске в здании управления ФСБ. При взрыве тогда погиб сам подрывник, им оказался 17-летний подросток, а трое сотрудников регионального управления ФСБ получили травмы.

Об этом теракте Прокопьева в начале ноября 2018 года говорила в эфире "Эха Москвы в Пскове", впоследствии расшифровка данной передачи была опубликована на одном из псковских сайтов. Следственный комитет увидел в этих материалах публичное оправдание терроризма и возбудил уголовное дело на журналистку. По требованию Роскомнадзора запись передачи и текст статьи были удалены, а сами СМИ получили штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей.

Прокопьева предъявленных ей обвинений не признала.